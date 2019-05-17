2019-05-17T16:19:04+03:00
Общество

На Цветном бульваре Тюмени 18 мая горожан проверят на ВИЧ-инфекцию

Акция пройдет в память о жертвах СПИДа
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы поддержат Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». Мероприятие состоится завтра, 18 мая, в 12 часов на Цветном бульваре в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа.

В этот день возле цирка будет дежурить автомобиль Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИДом. В его салоне с 12 до 18 часов любой желающий сможет бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Если не помешает погода, каждый сможет измерить уровень артериального давления, а горожанки получат консультацию врача-маммолога. Каждый участник акции также получит буклет с информацией о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее.

В акции примут участие местные блогеры, которые тоже пройдут экспресс-тестирование. Они расскажут горожанам, почему важно следить за здоровьем и знать ВИЧ-статус. Свою одежду они украсят символом движения против этой болезни – маленькой красной ленточкой.

Напомним, Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала 14 мая. Всю неделю в России проходят конференции, форумы, флешмобы и прочие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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