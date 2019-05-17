2019-05-17T15:46:20+03:00
Происшествия

В Тюмени будут судить автомобилистку, которая сбила 79-летнего дедушку

Женщине грозит до 2 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменка на перекрестке сбила пожилого мужчинуТюменка на перекрестке сбила пожилого мужчинуФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени будут судить автомобилистку, которая сбила 79-летнего пешехода. Авария произошла 21 марта на нерегулируемом перекрестке улицы Механическая с улицей Горького.

Тюменка на "Хонде" при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и по неосторожности сбила пожилого мужчину. Пострадавшему диагностировали переломы костей таза. По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.264 УК РФ. Автомобилистка признала свою вину в ДТП.

Прокуратура Тюмени уже утвердила обвинение и направила материалы в суд. 34-летней горожанке теперь грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет, сообщили в прокуратуре Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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