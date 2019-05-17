По требованию тюменской прокуратуры в Боровском установят более 200 мусорных баков
Более 200 контейнеров для бытовых отходов установят в поселке Боровский. На их нехватку пожаловались заместителю генпрокурора России жительница поселка.
Юрий Гулягин 5 апреля проводил личный прием в Тюмени и селянка рассказала ему, что в Боровском не хватает мусорных баков, а те, что установлены, ломаются при выгрузке отходов.
Прокуратура области организовала рассмотрение обращения с привлечением департамента недропользования и экологии Тюменской области и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «ТЭО».В результате прокурорского вмешательства в поселке Боровский установлено 236 новых контейнеров, каждый объемом 1,1 кубометров.
Надзорная деятельность за исполнением законодательства в этой сфере продолжается, сообщили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU