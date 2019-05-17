Доверчивая тюменка лишилась 70 тысяч рублей, устраивая личную жизнь

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-17T12:32:03+03:00

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Доверчивая тюменка лишилась 70 тысяч рублей, устраивая свою личную жизнь. 24-летнюю девушку обманул ее новый знакомый. Он предложил ей вместе выпить и пара, отправившись в супермаркет, где набрала продуктов и алкоголя.

Оплатила покупки тюменка со своей банковской карты. Оказалось, что молодой человек запомнил пин-код и после того как оба опьянели, он незаметно стащил карту. Выйдя из гостей, он отправился обратно в торговый центр и снял в банкомате 70 тысяч рублей. Все деньги он быстро потратил на вечеринки с друзьями.

Тюменские оперативники смогли найти и задержать молодого человека. Злоумышленником оказался 21-летний безработный. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Тюменцу грозит лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU