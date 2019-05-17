2019-05-17T12:09:32+03:00
Происшествия

В Тюменской области разыскивают 90-летнего дедушку с открытыми ранами на лице

Пожилой человек 16 мая ушел из дома и пропал
Марина АНТОНОВА
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У тюменцев просят помощи в поисках пропавшего 90-летнего дедушкиУ тюменцев просят помощи в поисках пропавшего 90-летнего дедушки
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В Тюменской области разыскивают 90-летнего дедушку. Владимир Попов живет в селе Аромашево и накануне, 16 мая, около 17 часов ушел из своего дома и не вернулся.

Дедушка передвигается с помощью трости, на лице у него две раны. Где он сейчас, родственники не знают. Они обратились за помощью в полицию, к поискам также подключились волонтеры.

Пенсионер был одет в старый военный китель защитного цвета, черное трико и туфли этого же цвета. На вид пожилому человеку около 90 лет. Рост около 160-170 сантиметров. Худощавого делосложения, волосы седые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мужчине, просят сообщить по телефонам: 02/112, 8(34545) 2-21-59, 2-23-39, 8-932-32-39-911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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