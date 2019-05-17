2019-05-17T11:29:25+03:00
Происшествия

Ушлый тюменец подделал больничный и пытался подкупить полицейского

За незаконную изворотливость мужчине грозит уголовное наказание
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменец подделал больничный и пытался дать взятку полицейскому. Фото Управления СКР по Тюменской областиТюменец подделал больничный и пытался дать взятку полицейскому. Фото Управления СКР по Тюменской области
Изменить размер текста:

Жителя Исетского района Тюменской области обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. 45-летний мужчина предлагал деньги за то, чтобы в отношении него не заводили уголовное дело. Сельчанина поймали на подделке больничного листа.

Преступление было совершено 15 апреля в служебном кабинете отдела полиции «Ялуторовский» (дислокация с. Исетское). Обвиняемый пытался передать стражу порядка 40 тысяч рублей, но его действия были пресечены. По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сейчас его расследование завершено и в ближайшее время материалы будут направлены прокурору для утверждения обвинения. Все это время подследственный находится по подписке о невыезде, сообщили в Ялуторовском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивая тюменка лишилась 70 тысяч рублей, устраивая личную жизнь
В Тюменской области разыскивают 90-летнего дедушку с открытыми ранами на лице
В Тобольске открыли Доброцентр
Два приятеля-гомосексуалиста изнасиловали подростка
Сезон отключений горячей воды в Тюмени стартует с 20 мая
Общественность Тюмени рекомендовала принять бюджет города за 2018 год
Один погиб и четверо ранены: в Тюмени иномарка не уступила дорогу грузовику
Троицу серийных воров задержали в Тюменском районе
МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль
На Зелёном Марафоне готовятся установить рекорд России
Тюменский опыт благоустройства отметили на Медиафоруме ОНФ
В Тобольске появился второй претендент на пост главы города
Из Тюмени в Екатеринбург планируют запустить электропоезд «Ласточка»
Погода 17 мая в Тюмени: ветрено и сыро
В Тюменской области обсудили перспективы цифровизации культурной сферы региона
К индустриальному парку «Богандинский» в Тюменской области проведут железную дорогу
В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник»
Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области увеличены на 8%
В Ишиме девять семей переселены из ветхого жилья в новые квартиры
Многодетные матери и отцы получили медали из рук губернатора Тюменской области
Тюменским студентам рассказали об опасности экстремизма
Тюменских бизнесменов на форуме «День предпринимателя» ожидает масса сюрпризов
В Тюмени сделали фильм о банковской афере на полмиллиарда рублей
В Тюменской области заработал Образовательный канал для детей и взрослых
Тюменские семьи приглашают на велопробег «Баланс доверия»
В Тюменскую область идет сильный ветер
Пожарные успели спасти хозяина из горящего дома в районе ДОКа в Тюмени
Улицу Киевскую в Тюмени закрывают на капитальный ремонт