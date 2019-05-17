Ушлый тюменец подделал больничный и пытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-17T11:29:25+03:00

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Жителя Исетского района Тюменской области обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. 45-летний мужчина предлагал деньги за то, чтобы в отношении него не заводили уголовное дело. Сельчанина поймали на подделке больничного листа.

Преступление было совершено 15 апреля в служебном кабинете отдела полиции «Ялуторовский» (дислокация с. Исетское). Обвиняемый пытался передать стражу порядка 40 тысяч рублей, но его действия были пресечены. По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сейчас его расследование завершено и в ближайшее время материалы будут направлены прокурору для утверждения обвинения. Все это время подследственный находится по подписке о невыезде, сообщили в Ялуторовском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU