2019-05-17T11:04:12+03:00
Общество

В Тобольске открыли Доброцентр

В нем смогут собираться на свои мероприятия добровольцы города
Маргарита КАЛИНКИНА
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Для волонтеров Тобольска создан Доброцентр. Фото Комитета по делам молодежи ТобольскаДля волонтеров Тобольска создан Доброцентр. Фото Комитета по делам молодежи Тобольска
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У добровольцев Тобольска появился свой дом. Доброцентр или Ресурсный центр добровольчества города Тобольска разместился в Центре реализации молодёжных и профилактических программ. Здесь есть все, чтобы творить, создавать, решать, спорить, находить, общаться, смотреть и обсуждать.

На первой встрече волонтеры обсудили новое положение о волонтерской книжке, электронные записи участия в мероприятиях, вопросы регистрации на сайте «Добровольцы России». Была затронута и тема участия в городских акциях, вопросы привлечения новых волонтеров и участие в грантовых конкурсах.

Встреча прошла продуктивно. В комфортном «Доброцентре» участники собрания разрешили многие вопросы, решив в дальнейшем проводить такие встречи чаще, сообщили в Комитете по делам молодежи администрации Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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