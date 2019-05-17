2019-05-17T10:33:12+03:00
Происшествия

Два приятеля-гомосексуалиста изнасиловали подростка

Сейчас полицейские ищут других жертв развратников
Маргарита КАЛИНКИНА
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Парочку гомосексуалистов в Тюмени подозревают в сексуальных преступлениях. Фото Управления СКР по Тюменской областиПарочку гомосексуалистов в Тюмени подозревают в сексуальных преступлениях. Фото Управления СКР по Тюменской области
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Тюменские следователи устанавливают жертв двух насильников. Предположительно мужчины, 34 и 23 лет совершили несколько сексуальных преступлений. Граждан, ставших их жертвами, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3452) 62-15-87 «Телефон доверия» или 02.

Пока силовикам известно об одном факте мужеложства и развратных действий парочки. Потерпевшим по данному уголовному делу является 15-летний подросток. Преступление было совершено в сентябре 2018 года в Тюмени. Расследованием данного дела занимаются следственные органы областного управления СКР. Мужчин обвиняют в групповом мужеложстве (ч.5 ст.134 УК РФ) и групповом разврате (ч.4 ст.135 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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