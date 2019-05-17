СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-17T10:13:59+03:00

Гидравлические испытания теплосетей Тюмени пройдет в 7 этапов с 20 мая по 26 августа

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Сезон отключений горячей воды в Тюмени стартует с 20 мая. Компания «УСТЭК» начинает подготовку тепловых сетей города к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания (опрессовки) начнутся с понедельника следующей недели.

Ежегодная процедура проверки системы теплоснабжения происходит в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В процессе эксплуатации все теплосети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов, подчеркнули в пресс-службе компании.

Испытания пройдут в 7 этапов и завершатся 26 августа. Первые отключения горячей воды произойдут на участках от Пролетарской улицы, Московского и Червишевского трактов до улицы Широтной. Адреса жилых домов, расположенных в контуре испытаний, и даты работ можно посмотреть здесь.

О сроках отключения жителей домов должны оповестить компании их обслуживающие. При обнаружении на улице признаков повреждения теплосетей необходимо сообщать о данных фактах диспетчеру по телефону +7 (3452) 38 62 00. При неисправной работе коммуникаций в квартирах, подъездах или подвалах домов следует обращаться в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU