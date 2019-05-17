Общественность Тюмени рекомендовала принять бюджет города за 2018 год

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-17T09:51:02+03:00

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Бюджет Тюмени за 2018 год жители города рекомендовали принять. Обсуждение главного финансового документа областной столицы обсуждалось накануне, 16 мая, на публичных слушаниях. В заседании приняли участие более 200 человек.

Бюджет 2018 года оказался самым большим по объему доходов и расходов за последние 25 лет. Его доходы составили более 30 млрд. руб., а расходы - почти 28 млрд. руб, передает пресс-служба администрации города.

Большая часть средств потрачена на социальную сферу, в частности, на развитие человеческого капитала - 11 млрд. руб. Это дошкольное, школьное и дополнительное образование, развитие культуры, спорта и молодежной политики, выплата заработной платы бюджетникам.

Директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук отметил, что население города ежегодно увеличивается, растет потребность в садах, школах и услугах дополнительного образования.

С 2015 года за счет строительства новых садов, капитального ремонта и других мероприятий открыто более 4 тысяч мест в садах. В 2018 году дополнительно в дошкольные образовательные организации принято 1 813 детей. Работают также частные сады, которые получают субсидию из бюджета за содержание около 2 тысяч детей в группах полного дня.

Для школьников города в 2018 году открыт второй корпус гимназии № 49 на 1 200 мест по ул. Вьюжной, 4. Почти в три раза - до 200 человек выросло количество талантливых и одаренных детей, получающих стипендию Главы города. В программе «Отряды мэра» приняли участие 4 200 подростков по 46 специальностям.

На обеспечение комфортной среди проживания было направлено 10,7 млрд. руб, отремонтирован 41 двор, лесопарк «Гилевская роща», экопарк «Затюменский», пруд Южный, скверы Александра Моисеенко, Льва Ровнина и Петра Потапова. Благоустроены также 18 «зеленых уголков» с устройством тротуаров, газонов и освещения, устанавливаются скамейки и высаживаются деревья.

Объем инвестиций в дорожную отрасль составил более 3 млрд. руб. На ремонты жилья для ветеранов войны направлено 13,6 млн.руб. Социальные выплаты получили 128 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU