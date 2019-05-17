Общественность Тюмени рекомендовала принять бюджет города за 2018 год
Бюджет Тюмени за 2018 год жители города рекомендовали принять. Обсуждение главного финансового документа областной столицы обсуждалось накануне, 16 мая, на публичных слушаниях. В заседании приняли участие более 200 человек.
Бюджет 2018 года оказался самым большим по объему доходов и расходов за последние 25 лет. Его доходы составили более 30 млрд. руб., а расходы - почти 28 млрд. руб, передает пресс-служба администрации города.
Большая часть средств потрачена на социальную сферу, в частности, на развитие человеческого капитала - 11 млрд. руб. Это дошкольное, школьное и дополнительное образование, развитие культуры, спорта и молодежной политики, выплата заработной платы бюджетникам.
Директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук отметил, что население города ежегодно увеличивается, растет потребность в садах, школах и услугах дополнительного образования.
С 2015 года за счет строительства новых садов, капитального ремонта и других мероприятий открыто более 4 тысяч мест в садах. В 2018 году дополнительно в дошкольные образовательные организации принято 1 813 детей. Работают также частные сады, которые получают субсидию из бюджета за содержание около 2 тысяч детей в группах полного дня.
Для школьников города в 2018 году открыт второй корпус гимназии № 49 на 1 200 мест по ул. Вьюжной, 4. Почти в три раза - до 200 человек выросло количество талантливых и одаренных детей, получающих стипендию Главы города. В программе «Отряды мэра» приняли участие 4 200 подростков по 46 специальностям.
На обеспечение комфортной среди проживания было направлено 10,7 млрд. руб, отремонтирован 41 двор, лесопарк «Гилевская роща», экопарк «Затюменский», пруд Южный, скверы Александра Моисеенко, Льва Ровнина и Петра Потапова. Благоустроены также 18 «зеленых уголков» с устройством тротуаров, газонов и освещения, устанавливаются скамейки и высаживаются деревья.
Объем инвестиций в дорожную отрасль составил более 3 млрд. руб. На ремонты жилья для ветеранов войны направлено 13,6 млн.руб. Социальные выплаты получили 128 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU