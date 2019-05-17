Один погиб и четверо ранены: в Тюмени иномарка не уступила дорогу грузовику

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-17T09:12:08+03:00

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Смертельная дорожная авария произошла накануне, 16 мая, в Тюмени. Около пяти часов дня на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Панфиловцев столкнулись «Митцубиси» и «Газель». в Результате один человек погиб, еще четверо госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, водитель иномарки ехал по второстепенной трассе и при пересечении перекрестка не уступил дорогу водителю «Газели», сообщили в областной Госавтоинспекции.

На месте ДТП также работала бригада скорой помощи. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, у двух пострадавших диагностировано подозрение на черепно-мозговые травмы, у одного тупая травма живота. Его экстренно прооперировали. Еще у одного пострадавшего подозрение на перелом позвонка поясничного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU