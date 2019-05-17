2019-05-17T07:38:32+03:00
Общество

Тюменский опыт благоустройства отметили на Медиафоруме ОНФ

Накануне журналисты встретились с президентом России
Марина Васильева
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Президенту рассказали о регионах, где жители довольны городской средой. Фото пресс-службы Общероссийского народного фронтаПрезиденту рассказали о регионах, где жители довольны городской средой. Фото пресс-службы Общероссийского народного фронта
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В Сочи завершился шестой Медиафорум ОНФ. Накануне, 16 мая, журналисты встретились с главой государства Владимиром Путиным и смогли задать ему волнующие их вопросы.

Одной из тем стало благоустройство территорий. Участница форума из Рязани рассказала, что чиновники отчитались об установке в одном из парков областного центра игровой площадки стоимостью чуть более 4 млн рублей. Однако в указанном сквере объект полностью так и не появился, установлены только отдельные его элементы и те с большим опозданием.

Вместе с тем, был отмечен и положительный опыт регионов в вопросах благоустройства. В качестве доказательства писатель Захар Прилепин привел президенту несколько постов из социальных сетей от жителей, которые довольны действиями местных властей в части обновления дворов и общественных пространств.

В список названных шести территорий вошла и Тюменская область. Так, жители с восторгом восприняли появление мини-скалодрома на детской площадке для обучения скалолазанию, а также положительно оценили благоустройство лесопарка «Затюменский», в частности появление там канатного городка и необычных игровых локаций, где интересно находится как детям, так и взрослым.

Кстати, несколько лет назад член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина посещала тюменский регион и высоко оценила темпы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Причем не только в областном центре, но и Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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