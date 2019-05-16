2019-05-16T21:53:27+03:00
Экономика

В Тюменской области обсудили перспективы цифровизации культурной сферы региона

Участники определили основные векторы развития
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили перспективы цифровизации культурной сферы регионаВ Тюменской области обсудили перспективы цифровизации культурной сферы регионаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени состоялся семинар «Индустрии 4.0. в Тюменской области. Цифровая культура», на котором обсудили цифровое будущее региона, новые возможности и применение новых технологических решений в современном мире.

По словам директора Информационно-аналитического центра культуры и искусства Тюменской области Ирины Грязновой, сегодня цифровые технологии позволяют музеям, театрам и картинным галереям перейти на новый уровень взаимодействия со зрителями и посетителями. При помощи IT-технологий посетители музеев не только знакомятся с экспонатами, но и погружаются в минувшие эпохи.

- Оцифровка книг XVII века, прямая трансляция культурных событий и 3d театры – всё это позволяет каждому прикоснуться к искусству, - отметила Ирина Грязнова.

Представители городских инновационных и общественных организаций вместе с модератором дискуссии и заместителем директора Центра информационных технологий Тюменской области Ольгой Чуенко обсудили текущие наработки и перспективы цифровизации культурной сферы региона. К примеру, директор исторического парка «Россия – Моя история» Павел Шафорост рассказал, что летом здесь запустят проект, связанный с использованием дополненной реальности.

- Посетитель сможет своими глазами увидеть городские панорамы области времён XIX века, - отметил он.

В финале встречи участники определили векторы развития цифровизации культуры и искусства в Тюменском регионе. Отметим, что мероприятие состоялось в рамках проектов национальной программы «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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