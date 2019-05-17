2019-05-17T06:52:29+03:00
Общество

Из Тюмени в Екатеринбург планируют запустить электропоезд «Ласточка»

Перспективы такого сообщения уже рассматривают в СвЖД
Маргарита КАЛИНКИНА
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Из Тюмени в Екатеринбург будут курсировать электропоезда «Ласточка». Перспективы такого сообщения между городами обсудили руководители СвЖД и Тюменской области. Встреча начальника СвЖД Ивана Колесникова и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась накануне, 16 мая.

– Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 8% и составят 4,3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и модернизацию железнодорожного пути, что позволит повысить надежность инфраструктуры и скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Продолжится реконструкция сортировочной станции Войновка, – рассказал Иван Колесников.

Начальник СвЖД отметил, что важнейшая задача компании в сфере пассажирских перевозок – обеспечить людям комфорт и безопасность, передает пресс-служба Тюменского отделения СвЖД. В этом году будет введен в эксплуатацию крытый надземный пешеходный переход на вокзале Тобольск. В конце 2019 года завершится строительство аналогичного перехода в Тюмени. Оба конкорса спроектированы с учетом потребностей маломобильных групп населения и будут оборудованы лифтовыми подъемниками.

Участники встречи обсудили также развитие в регионе пригородных железнодорожных перевозок. С июля 2018 года скоростные электрички Тюмень – Тобольск имеют шесть современных комфортабельных вагонов, оснащенных удобными креслами, кондиционерами, экологически чистыми туалетами и информационными табло. В феврале 2019 года к ним добавились два вагона, специально оборудованных для маломобильных пассажиров. В 2020 году планируется приобрести еще шесть вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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