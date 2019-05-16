К индустриальному парку «Богандинский» в Тюменской области проведут железную дорогу

16 Май 21:38 2019-05-16T21:38:50+03:00

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Гендиректор «Агентства инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на привлечение инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Тюменской области. Речь идёт о развитии железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов технопарка «Богандинский».

Согласно документу, СвЖД разработает материалы по строительству железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания «Богаднинского» с расчётом экономической эффективности для ОАО «РЖД». После того, как проект будет включён в инвестиционную программу компании, будет разработана проектная и рабочая документация, осуществлено строительство и присоединение ж/д инфраструктуры парка к существующей ж/д инфраструктуре общего пользования.

Эксперты считают, что экономическая эффективность будет достигнута при наличии грузовой базы от 200 тыс. тонн в первый год эксплуатации. К третьему году эксплуатации грузовую базу планируется довести до 500 тыс. тонн в год. По словам участников встречи, индустриальный парк «Богандинский» станет первым в границах Свердловской магистрали прорывным проектом такого плана.

- Для долгосрочного развития индустриального парка «Богандинский» наличие железнодорожной инфраструктуры – обязательный элемент. С началом реализации этого проекта мы сможем привлекать на площадку парка крупных инвесторов, - отметила Ольга Романец.

В свою очередь Иван Колесников подчеркнул, что в Тюменской области созданы оптимальные условия для грузоотправителей.

- ОАО «РЖД» стремится обеспечивать развитие инфраструктуры на промышленных площадках при наличии гарантированных объемов грузов, позволяющих получить экономический эффект от перевозок в разумные сроки, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU