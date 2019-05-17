СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-17T06:53:23+03:00

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В Тобольске появился второй претендент на пост главы города. Им стал депутат Тобольской городской думы и директор городского центра искусств и культуры Михаил Никитин. Он, как и первый кандидат Максим Афанасьев является самовыдвиженцем, сообщили в конкурсной комиссии.

Приём документов продолжается, выдвинуть кандидатов могут граждане, общественные объединения, юридические лица. Претенденты на должность могут также быть самовыдвиженцами. Заявления принимаются до 20 мая, сам конкурс состоится 28 мая.

Напомним, что бывший градоначальник Владимир Мазур подал в отставку 23 апреля. В заявлении об увольнении он сообщил, что уходит по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Владимир Владимирович руководил городом с 2012 года.

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев первым заявил о своем желании занять вакантную должность 13 мая. В настоящее время он курирует деятельность управ и департамента дорожной инфраструктуры Тюмени. До августа 2014 года Максим Викторович руководил управой Ленинского административного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU