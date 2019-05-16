2019-05-16T21:11:29+03:00
Общество

В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник»

Постановление подписал губернатор региона Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник»В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник»Фото: pixabay.com
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В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник» - соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. По словам главы региона, именно наставники помогают молодым специалистам обрести уверенность в начале своего профессионального пути, получить ценный практический опыт и избежать серьёзных ошибок.

- Сегодня мы можем встретить наставников на предприятиях разных отраслей, в бизнесе, в учреждениях социальной сферы, образования и здравоохранения. Как правило, это очень авторитетные и высококвалифицированные работники, искренне любящие свою профессию и готовые передать свои знания и отношение к делу молодому поколению, - отметил Александр Моор.

Знаком отличия «Почётный наставник» будут награждены те жители Тюменской области, которые имеют личные заслуги в области наставничества из числа работников сельского хозяйства, промышленности, транспорта, инженерии и техники, а также государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели, работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, и многие другие.

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут претендовать на знак отличия. Однако у них должен быть стаж наставнической деятельности не менее 10 лет. Ходатайство о награждении знаком инициируется либо общественной организацией, либо в коллективе по основному месту работы кандидата.

Как отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, наставничество - серьезный труд, с которым может справиться только профессионал и заинтересованный человек.

- Теперь за работу, направленную на профессиональное становление молодых специалистов, представители старшего поколения могут получить заслуженную награду, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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