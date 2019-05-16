Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области увеличены на 8%

16 Май 20:57 2019-05-16T20:57:15+03:00

В этом году они составят 4,3 млрд рублей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 16 мая, встретился с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия региона и ОАО «РЖД», в том числе по реализации совместных инфраструктурных проектов и развитии пригородного комплекса.

По словам Ивана Колесникова, инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в 2019 году увеличены на 8% по сравнению с прошлым годом, и составят 4,3 млрд рублей. Из этих средств 2,6 млрд рублей направлено на капремонт и модернизацию ж/д пути, что позволит повысить надёжность инфраструктуры и скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

- Важнейшая задача компании в сфере пассажирских перевозок – обеспечить людям комфорт и безопасность. В этом году введём в эксплуатацию крытый надземный пешеходный переход на вокзале Тобольска, а в конце года завершится строительство аналогичного перехода в Тюмени. Оба конкорса спроектированы будут оборудованы лифтовыми подъемниками. Также продолжится реконструкция сортировочной станции Войновка, - отметил Иван Колесников.

Кроме того, глава Свердловской железной дороги и губернатор Тюменской области обсудили развитие в регионе пригородных ж/д перевозок. Так, например, в следующем году в рамках реализации второго этапа обновления подвижного состава на направлении «Тюмень – Тобольск» планируется закупить ещё 6 пассажирских вагонов.

Также стороны обсудили перспективы организации межрегионального сообщения «Тюмень – Екатеринбург» с использованием электропоездов «Ласточка» и развитие Тюменской детской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU