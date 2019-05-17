2019-05-17T03:41:13+03:00
Общество

Погода 17 мая в Тюмени: ветрено и сыро

Температура воздуха прогреется до +12 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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17 мая в Тюмени будет ветреным и дождливым17 мая в Тюмени будет ветреным и дождливымФото: Ольга Крыльцова
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Пасмурная, ветреная и дождливая погода ждет сегодня, 17 мая, жителей Тюменской области. В отдельных районах пройдет гроза. Южный ветер ожидается в пределах 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Средняя температура воздуха составит днем +15 +20 градусов, местами +20 +25 градусов.

В Тюмени прогнозируется всего +12, небольшой дождик и юго-западный ветер до 7 м/с. Влажность воздуха 72%, атмосферное давление 745 мм рт ст. В Тобольске +10, в Ялуторовске и Заводоуковске +15, в Ишиме +18.

В народном календаре 17 мая названо Днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши. Еще этот день называли Пелагеей Заступницей. На Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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