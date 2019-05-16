2019-05-16T20:21:31+03:00
Общество

В Ишиме девять семей переселены из ветхого жилья в новые квартиры

Новые квартиры – большие по площади, уютные и комфортные
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме девять семей переселены из ветхого жилья в новые квартирыВ Ишиме девять семей переселены из ветхого жилья в новые квартирыФото: Татьяна Коркина
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В Ишиме девять семей, проживавших в аварийном жилищном фонде, получили ключи от новых квартир в многоквартирном доме №101 по ул. Малой Садовой. Как сообщили в ГУС Тюменской области со ссылкой на главу города Фёдора Шишкина, Ишим находится на первом месте в Тюменской области по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Досрочно была выполнена государственная программа в отношении тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, и почти завершена муниципальная программа 2016 года. В зависимости от желания собственников, им предоставляют квартиры в новостройках или выкупную стоимость жилья. Сейчас ещё 10 зданий получили статус непригодных для проживания – расселять их будут при наличии бюджетных средств.

Соседи одного из двух признанных непригодными для проживания домов по Привокзальной площади, Юрий Скосырев и Татьяна Огнёва, рассказали, что здания отслужили свой век. В них было сыро, холодно и неблагоустроенно.

– Туалет на улице, кухни как таковой нет – она отгорожена от комнаты перегородкой. Новые квартиры больше по площади, уютные, комфортные, - рассказали они.

Обратившись к виновникам торжества, глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что дом станет для жителей родным, где будут жить их дети и внуки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в сельском поселении Северо-Плетнево Югрнинского района Тюменской области начались работы по капитальному ремонту здания амбулатории. Уже известно, что в двухэтажном здании будут располагаться семь квартир: четыре двухкомнатные, одна трехкомнатная и две однокомнатные. ключи от нового жилья получат сотрудники бюджетной сферы и в первую очередь учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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