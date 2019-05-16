Многодетные матери и отцы получили медали из рук губернатора Тюменской области

16 Май 19:35 2019-05-16T19:35:12+03:00

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16 многодетных матерей и 13 отцов из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Вагайского, Бердюжского, Аромашевского, Абатского, Исетского, Тобольского и Тюменского районов получили из рук губернатора Александра Моора 29 медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награды нашли своих героев на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи.

Поприветствовав многодетные семьи, глава региона отметил, насколько важно присутстие на торжестве не только самих родителей, но и их детей и внуков, которые должны видеть признание родительских заслуг на высоком уровне и гордиться ими. Особую признательность глава региона выразил семьям, взявшим на себя заботу о приемных детях. Благодаря им в Тюменской области 96% детей-сирот обрели семейный очаг.

- Быть многодетной семьей непросто, но то счастье, которое дарят улыбки детей, их любовь, привязанность - стоят всех трудностей, с которыми семья сталкивается в повседневной жизни. В Тюменской области проживают 240 тысяч семей с детьми, в которых воспитываются 360 тысяч ребятишек, 85 тысяч из них - растут в многодетных семьях, - отметил Александр Моор.

Отметим, что с 2019 началась реализация национальных проектов, приоритетным из которых стал «Демография». Сегодня в Тюменской области большое внимание уделяется поддержке семей, оказанию помощи родителям в воспитании и развитии детей. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 7 современных школ и открыто 12 новых детсадов. Также большими темпами развивается медицина, совершенствуется система образования.

ИСТОЧНИК KP.RU