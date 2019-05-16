2019-05-16T19:35:12+03:00
Общество

Многодетные матери и отцы получили медали из рук губернатора Тюменской области

Александр Моор провёл торжественный приём, посвящённый Международному дню семьи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Многодетные матери и отцы получили медали из рук губернатора Тюменской областиМногодетные матери и отцы получили медали из рук губернатора Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

16 многодетных матерей и 13 отцов из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Вагайского, Бердюжского, Аромашевского, Абатского, Исетского, Тобольского и Тюменского районов получили из рук губернатора Александра Моора 29 медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награды нашли своих героев на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи.

Поприветствовав многодетные семьи, глава региона отметил, насколько важно присутстие на торжестве не только самих родителей, но и их детей и внуков, которые должны видеть признание родительских заслуг на высоком уровне и гордиться ими. Особую признательность глава региона выразил семьям, взявшим на себя заботу о приемных детях. Благодаря им в Тюменской области 96% детей-сирот обрели семейный очаг.

- Быть многодетной семьей непросто, но то счастье, которое дарят улыбки детей, их любовь, привязанность - стоят всех трудностей, с которыми семья сталкивается в повседневной жизни. В Тюменской области проживают 240 тысяч семей с детьми, в которых воспитываются 360 тысяч ребятишек, 85 тысяч из них - растут в многодетных семьях, - отметил Александр Моор.

Отметим, что с 2019 началась реализация национальных проектов, приоритетным из которых стал «Демография». Сегодня в Тюменской области большое внимание уделяется поддержке семей, оказанию помощи родителям в воспитании и развитии детей. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 7 современных школ и открыто 12 новых детсадов. Также большими темпами развивается медицина, совершенствуется система образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 17 мая в Тюмени: ветрено и сыро
В Тюменской области обсудили перспективы цифровизации культурной сферы региона
К индустриальному парку «Богандинский» в Тюменской области проведут железную дорогу
В Тюменской области учреждён знак отличия «Почётный наставник»
Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области увеличены на 8%
В Ишиме девять семей переселены из ветхого жилья в новые квартиры
Тюменским студентам рассказали об опасности экстремизма
Тюменских бизнесменов на форуме «День предпринимателя» ожидает масса сюрпризов
В Тюмени сделали фильм о банковской афере на полмиллиарда рублей
В Тюменской области заработал Образовательный канал для детей и взрослых
Тюменские семьи приглашают на велопробег «Баланс доверия»
В Тюменскую область идет сильный ветер
Пожарные успели спасти хозяина из горящего дома в районе ДОКа в Тюмени
Улицу Киевскую в Тюмени закрывают на капитальный ремонт