Тюменским студентам рассказали об опасности экстремизма

16 Май 19:23 2019-05-16T19:23:46+03:00

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Противодействие религиозному экстремизму среди молодежи – крайне серьезная тема, о которой важно и нужно говорить. Общими усилиями правоохранительных органов, региональных и муниципальных властей, представителей общественных и религиозных организаций в Тюменской области добиваются успехов по профилактике экстремистских идей в молодёжной среде. Поэтому круглый стол на одноимённую тему, который прошёл в ГАУ Северного Зауралья, стал ещё одним эффективным мероприятием в череде событий антиэкстремистской пропаганды.

Помощник председателя правления духовного управления мусульман Тюменской области Динар Нафиков рассказал ребятам, что основная цель экстремистов – дестабилизация обстановки в мире и раскол общества. Если общество расколется по национальному, религиозному или этническому признаку, тогда недалеко от раскола государства.

- Военное вторжение в нашу страну – дело затратное и очень сложное. Поэтому экстремисты используют более легкий способ – сеют смуту. Преступники вербуют людей через Интернет, включая соцсети и мессенджеры, причём по двум группам. Первая группа – это люди с высшим образованием и знаниями иностранных языков, их используют для навязывания своей идеологии. Вторая, «низшая», группа – люди, которые занимаются спортом и не владеют иностранными языками. Их используют как «пушечное мясо» - для боевых действий.

Как отметил начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями комитета по делам национальностей Тюменской области Александр Шевелев, сегодня на территории региона живут и работают представители более 150 национальностей.

- Межконфессиональное и межнациональное и межконфессиональное согласие - важнейшее условие динамичного социально-экономического развития Тюменской области, благополучия и дальнейшего роста качества жизни всех нас, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU