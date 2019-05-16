В Тюменской области заработал Образовательный канал для детей и взрослых

16 Май 15:54 2019-05-16T15:54:11+03:00

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Образовательный канал заработал в Тюменской области. Он будет действовать в интернете и создан для школьников, педагогов, воспитанников детских садов, их родителей и всех жителей города, заинтересованных в развитии образования.

Презентация канала состоялась накануне, 15 мая, в Технопарке. Поддержали новый проект специалисты профильных служб, сотрудники Администрации города, депутаты, общественные деятели, педагоги, родители и, конечно, школьники.

- Учебный процесс уже давно перешагнул школьный порог. Сейчас образовательным пространством становится вся территория города. Уверен, что Тюменский образовательный станет платформой для воплощения самых смелых идей, − отметил директор департамента образования Администрации города Тюмени Вячеслав Воронцов.

Ученица гимназии № 1 Екатерина Грунина высказала пожелание стать одной из ведущих канала, ей также хочется видеть в эфире своих одноклассников.

- Мне очень понравилась программа «Без портфеля». В ней можно узнать, например, куда сходить в выходные, придумать свой маршрут или просто посмотреть на наш красивый город, - добавила она.

Директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых отметила, что средства массовой информации в основном освещают крупные мероприятия, конкурсы, олимпиады. А хочется, чтобы была возможность показать текущую работу. Это видеоуроки по сложным темам, какие-то методические рекомендации, ответы на актуальные вопросы и многое другое. И то, что интернет-канал создан при поддержке департамента образования Администрации города на базе Информационно-методического центра только глубже и полнее позволит показать, чем сегодня живут школы и детские сады.

Первые шаги по созданию ТОКа сделаны в 2017 году при поддержке главы города, а теперь губернатора региона Александра Моора. Решение о необходимости организовать в Тюмени современную информационно-просветительскую площадку было принято на августовской конференции педагогических работников. Инициативу поддержал и действующий мэр Руслан Кухарук.

- Мы живем в том мире, когда информация поступает очень быстро. Но впереди всегда будет тот, кто обладает объективными и полными сведениями. И такой источник информации, который доступно раскроет тот или иной вопрос, теперь у тюменцев появился, − отметил Кухарук.

ТОК будет вещать сразу на двух платформах: на собственном сайте и на youtube-канале. Уже вышли пилотные выпуски программ «proОБРАЗОВАНИЕ», «Бодрое утро», «Герой недели», «Без портфеля» и «ЧелленджОК».

- В Тюмени действуют 11 школьных телестудий. Ребята снимают и монтируют очень интересные материалы. Мы объединим школьные телестудии не только в виртуальном пространстве, но и в реальной жизни. Это позволит школьникам освоить азы профессий ведущего, журналиста, телеоператора и поможет определиться с выбором того дела, с которым они свяжут свою жизнь, − поделилась главный редактор Тюменского образовательного канала Анастасия Буданова.

Помимо ежедневных репортажей сейчас готовится к выходу программа «Бодрое утро». Уже в понедельник 20 мая свой умный завтрак представят учитель технологии и ученики школы № 5. А 28 мая выйдет программа «Горячая тема», в которой специалисты подробно расскажут о работе пришкольных детских лагерей в летние каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU