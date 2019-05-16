Тюменские семьи приглашают на велопробег «Баланс доверия»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-16T15:31:39+03:00

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Велопробег «Баланс доверия» состоится в Тюмени 17 мая. Горожане присоединятся к всероссийской акции в честь Международного дня детского телефона. Ее организует Фонд поддержки детей, создавший единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Получить психологическую помощь по нему можно в любое время дня и ночи.

Велозабеги будут не совсем обычными. Главной задачей участников станет правильное выполнение задания на пути к финишу. Во время велопробега также состоится прямое включение телемоста, который пройдет в Москве и будет транслироваться с 12 часов по московскому времени на сайте детского телефона доверия telefon-doveria.ru. Гостями студии станут известные люди, психологи, дети и их родители. Они обсудят «баланс доверия» детей к взрослым, насколько важно иметь возможность получить консультацию психолога, если вдруг в жизни возникла сложная ситуация. Также гостям студии можно будет задать вопросы онлайн: на сайте, в группах детского телефона доверия в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

Для горожан также подготовлена развлекательная программа, розыгрыш подарков и знакомство с работой телефона доверия. Организаторы ждут детей и родителей, всех любителей здорового образа жизни и двухколесного транспорта в 12.30 на воркаут-площадке в экопарке «Затюменский».

ИСТОЧНИК KP.RU