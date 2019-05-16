В Тюменскую область идет сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-16T14:40:21+03:00

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В Тюменской области меняется погода. МЧС предупреждает о сильном ветре завтра, 17 мая. Сегодня ночью местами начнется небольшой дождь, днем он будет уже повсеместно.В отдельных районах возможна гроза. Южный ветер ночью будет еще 6-11 м/с, днем усиление до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура ночью составит +5+10 градусов, местами +0 +5. Днем потеплеет до +15 +20, местами +20 +25.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. В связи с этим жителям региона рекомендуют:

- во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

- держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

- не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте;

- в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных;

- при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «101» или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU