Пожарные успели спасти хозяина из горящего дома в районе ДОКа в Тюмени
Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и пять машин
На улице Воронинской в Тюмени полыхал двухэтажный особнякФото: Ольга Крыльцова
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Двухэтажный деревянный дом сгорел сегодня, 16 мая, на улице Воронинской в районе ДОКа. Из огня был спасен хозяин дома и еще один человек.
Тушили пламя пять пожарных машин и пятнадцать человек. По словам очевидцев, огонь начался с крыши. Она полностью выгорела. Пострадал также второй этаж.
- Вызов о пожаре на улице Воронинской поступил в 10:53. Подразделения прибыли в 11:03, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Пожар был потушен, сейчас на месте работают дознаватели, Они устанавливают ущерб. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU