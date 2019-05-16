2019-05-16T14:54:31+03:00
Происшествия

Пожарные успели спасти хозяина из горящего дома в районе ДОКа в Тюмени

Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и пять машин
Маргарита КАЛИНКИНА
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На улице Воронинской в Тюмени полыхал двухэтажный особнякНа улице Воронинской в Тюмени полыхал двухэтажный особнякФото: Ольга Крыльцова
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Двухэтажный деревянный дом сгорел сегодня, 16 мая, на улице Воронинской в районе ДОКа. Из огня был спасен хозяин дома и еще один человек.

Тушили пламя пять пожарных машин и пятнадцать человек. По словам очевидцев, огонь начался с крыши. Она полностью выгорела. Пострадал также второй этаж.

- Вызов о пожаре на улице Воронинской поступил в 10:53. Подразделения прибыли в 11:03, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар был потушен, сейчас на месте работают дознаватели, Они устанавливают ущерб. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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