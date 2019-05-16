Улицу Киевскую в Тюмени закрывают на капитальный ремонт

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-16T13:11:00+03:00

Улица Киевская в Тюмени частично будет закрыта для транспорта

Дорога будет частично перекрыта с 20 по 30 мая

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Улицу Киевскую в Тюмени закроют на капитальный ремонт с 20 мая по 30 июня. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта. Дорога будет закрыта на участке от улицы Котовского до улицы Рижская. Пути объезда: улицы Мельникайте, Республики и Котовского.

Автомобилям, обслуживающим объекты в зоне ограничения движения и принадлежащих жителям, работающим или проживающим в данном районе, проезд будет разрешен, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Водителей и пешеходов просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU