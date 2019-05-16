Улицу Киевскую в Тюмени закрывают на капитальный ремонт
Дорога будет частично перекрыта с 20 по 30 мая
Улица Киевская в Тюмени частично будет закрыта для транспорта
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Улицу Киевскую в Тюмени закроют на капитальный ремонт с 20 мая по 30 июня. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта. Дорога будет закрыта на участке от улицы Котовского до улицы Рижская. Пути объезда: улицы Мельникайте, Республики и Котовского.
Автомобилям, обслуживающим объекты в зоне ограничения движения и принадлежащих жителям, работающим или проживающим в данном районе, проезд будет разрешен, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Водителей и пешеходов просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU