При пожаре в одной из тюменских деревень найден труп мужчины с ножевыми ранениями

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-16T14:56:35+03:00

После тушения огня было найдено тело еще одного мужчины

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Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, найденных на пожаре в доме по улице Подгорной в деревне Еремино Нижнетавдинского района. Трагедия произошла 14 мая около 5 часов утра. Личности погибших установлены, это местные жители 1961 и 1972 годов рождения.

На шее одного из них обнаружены множественные колото-резанные ранения, второй мужчина, ранее неоднократно судимый, найден без внешних признаков криминальной смерти, сообщили в областном управлении СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся различные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначен также комплекс экспертиз, в том числе пожарно-технической, генетической и судебно-медицинских.

ИСТОЧНИК KP.RU