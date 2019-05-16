Все дачные и садовые общества Тюмени обработали от клещей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-16T12:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый этап обработки от клещей прошел в садоводческих товариществах Тюмени. Обработаны, в основном, открытые места и обочины проездов. Насекомые чаще всего присасываются на самих участках граждан и в этих местах общего пользования.

Отравой от насекомых опрысканы подъезды ко всем 185 садоводческим и огородническим товариществам. Четыре из них расположены в Восточном округе, 12 – в Ленинском, 49 – в Калининском и 120 - в Центральном округе, сообщили в пресс-службе администрации города. Специалисты отмечают, что сейчас активны обе разновидности клеща: луговой и таежный. В конце лета снова оживится луговой клещ, и придет время для второго этапа.

Работы проведены на средства городского бюджета. Власти Тюмени впервые в России решили поддержать товарищества субсидией на акарицидную обработку. Она выплачивается тем обществам, которые работают с компанией, имеющей лицензию и лицензированные препараты, а также провели экспертизу качества работ. Прежде чем провести обработку в товариществах, с руководителями садоводческих обществ проводили встречу и отвечали на актуальные вопросы, в том числе – как защитить пчел.

ИСТОЧНИК KP.RU