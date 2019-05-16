СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-16T14:02:46+03:00

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Тюменскую автомобилистку поймали на "давно проданном автомобиле". Женщина по судебному решению должна была более 600 тысяч рублей и не спешила выплачивать долг. Она сообщила приставам, что зарегистрированный за ней автомобиль давно продан и где он теперь, не знает.

Однако, накануне, во время совместной акции приставов и автоинспекторов тюменку остановили именно на этом автомобиле. Машина была арестована и доставлена на штрафстоянку.

Как отмечают в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов, в ходе акции многие водители, имеющие задолженности, охотно оплатили просроченный счета. Тем не менее, УФССП России по Тюменской области призывает граждан к своевременной оплате и рекомендует обращаться за информацией к Банку данных, расположенному на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU