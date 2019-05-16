СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-16T11:00:10+03:00

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Тюменская 6-летняя каратистка планирует побить рекорд России. Вера Баталова из детского сада №176 серьезно занимается спортом и готова подтянуться на перекладине прямым хватом более 18 раз за минуту. Пока рекорд принадлежит Ксении Лукиной.

Тренирует Веру ее отец и именно он привил ей любовь к каратэ и подтягиваниям, папа следит за ее питанием и каждый день возит на тренировки.

- Я хочу стать олимпийской чемпионкой по каратэ. Мне очень нравится подтягиваться, но первый раз, когда я попробовала, у меня не получилось. Прошел год, и я уже могу подтянуться 13 раз за 35 секунд - рассказала Вера.

Вера занимается в секции каратэ в школе №13 под руководством мастера спорта международного класса и тренера спортшколы олимпийского резерва каратэ Юрия Калашникова. Он 8 лет был членом сборной России по Каратэ WKF и успешно представлял Россию и Тюменскую область на международной арене, сообщили в пресс-службе областной федерации каратэ.

- Вера очень способная девочка и благодаря своему отцу и тренировкам каратэ, делает большие. Я надеюсь за несколько месяцев, пока ей не исполнилось 7 лет, нам удастся правильно подготовится и побить рекорд страны, - отметил Юрий Брьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU