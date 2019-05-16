Тюменские врачи спасли от смерти и инвалидности пенсионерку с тяжёлым инсультом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-16T10:25:50+03:00

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Тюменские врачи спасли пожилую женщину с тяжёлым инсультом. 62-летняя женщина сама увидела первые признаки инсульта и сразу вызвала скорую помощь.

Инцидент произошел в одной из отдаленных деревень Ярковского района. Сельчанка была дома одна, когда заметила, что половина лица «сползла» вниз и перекосила рот. Слова стало говорить сложно и она тут же набрала по телефону 03. Бригада экстренно доставила пациентку в Областную клиническую больницу №2 с угрозой на ишемический инсульт - артерия из-за тромба перестала питать головной мозг. Была реальная угроза смерти или парализации.

В Региональном сосудистом центре ОКБ №2 женщине лекарствами внутривенно растворили тромб (провели тромболиз) и все негативные симптомы прошли. У больной восстановилась двигательная активность руки и ноги, прошли речевые нарушения, лицо стало симметричным. Как отмечают врачи, благополучный исход этого случая стал возможен и благодаря правильным действиям самой пациентки, которая сразу обратилась за помощью.

— При инсульте главное – успеть за первые 4,5 часа восстановить кровоток в головном мозге с помощью нетравматичной высокотехнологичной процедуры. Тромболизис значительно увеличивает шансы пациентов на выздоровление и сокращает время их реабилитации, а значит, после инсульта человек быстрее возвращается к нормальной жизни, - подчеркнула заведующая третьим неврологическим отделением ОКБ №2 Лариса Муратова.

Медики отмечают, пациентов с инсультом, вовремя обращающихся за помощью, стало больше. Как рассказал руководитель Регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов, в апреле 2019 года в ОКБ №2 достигнут рекордный показатель по тромболизису – 7,2% процента при целевом показателе в 5%.

Врачи ОКБ №2 всегда стараются выявить истинную причину инсульта у пациента, чтобы предотвратить повторное нарушение мозгового кровообращения. Уже в стационаре жительнице региона провели ультразвуковой исследование сосудов шеи. Выяснилось, что к инсульту женщину привела серьёзная патология: просвет правой сонной артерии был перекрыт атеросклеротической бляшкой полностью, а левой - на 88%.

Для восстановление нормальной проходимости внутренней сонной артерии пациентку пролечили и, спустя несколько дней после этой операции, женщина была выписана из больницы. Она покинула клинику на своих ногах, хотя при поступлении в больницу передвигаться самостоятельно не могла, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

И всё же инсульт лучше предупредить, чем лечить его последствия. Достаточно регулярно следить за артериальным давлением, придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить профилактические медосмотры в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU