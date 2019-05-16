СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-16T08:25:58+03:00

Утро в Тюмени началось с заторов сразу на нескольких улицах Фото: Ольга Крыльцова

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Максимальная загруженность дорог Тюмени утром сегодня, 16 мая, составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем накануне, 15 мая, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: улица Пермякова к 50 лет Октября (7 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (6 баллов), улица Мельникайте в обе стороны (5 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня стали:

Улица Закалужская - объездная дорога. Здесь пробка растянулась на 5,6 км - от Червишевского тракта до моста через железную дорогу и продержалась 1 час 10 минут.

Целый час был затор на улице 50 лет Октября - от Севастопольской улицы до Профсоюзной улицы. Его длина составила 2.8 км.

Более двух часов замедлено движение было на Червишевском тракте, Трактовой улице, Мориса Тореза. Здесь пробка составила 2.7 км, от улицы Молодогвардейцев до улицы Республики.

Полтора часа была пробка на улице Мельникайте. Здесь затор растянулся от улицы Широтной до улицы Республики.

На 1 час 40 минут затор образовался на улицах Профсоюзной и Морисы Тореза. Движение было затруднено от моста через реку Тура до улицы Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU