Из-за половодья на реке Ишим в двух районах Тюменской области сохраняются неблагоприятные явления

СЕГОДНЯ 06:47 2019-05-16T06:55:28+03:00

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Неблагоприятные явления в связи с половодьем в Тюменской области сохраняются на реке Ишим в Казанском районе (г/п с. Ильинское) и Абатском районе (г/п с.Абатское). В ближайшие сутки ожидается понижение уровня воды на г/п с. Ильинское до -2 см., а на г/п с .Абатское - повышение до +2 см.

На других реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются, передает ГУ МЧС по Тюменской области. Так, на реках Тобол (г/п с.Упорово, с.Коркино Упоровского района, г/п г.Ялуторовск Ялуторовского района), Пышма, Исеть, Ишим (г/п Викулово, г/п Ильинское) продолжится снижение уровня воды, за исключением реки Ишим (г/п г. Ишим), Иртыш, Тура, Тобол кроме (г/п с. Иевлево), Карасуль и Тавда.

Ожидаемые изменения уровней воды за сутки от -20 до +6 см. Подтопления мостов, жилых домов и дорог нет и в ближайшие три дня не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU