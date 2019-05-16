В Тюмени пройдут общественные слушания об исполнении бюджета города за 2018 год
Заседание состоится сегодня, 16 мая
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Публичные слушания об исполнении бюджета Тюмени за 2018 год состоятся сегодня, 16 мая, в актовом зале Дворца искусств «Пионер». Начало заседания в 18 часов. Послушать и обсудить отчет может любой желающий.
С проектом решения Тюменской городской думы «Об исполнении бюджета Тюмени за 2018 год» можно ознакомиться заранее. Он размещен здесь, на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы», подразделе «Финансы», во вкладке «Бюджет города», и на сайте департамента финансов и налоговой политики.
ИСТОЧНИК KP.RU