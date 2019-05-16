2019-05-16T05:47:41+03:00
Общество

В Тюмени пройдут общественные слушания об исполнении бюджета города за 2018 год

Заседание состоится сегодня, 16 мая
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Публичные слушания об исполнении бюджета Тюмени за 2018 год состоятся сегодня, 16 мая, в актовом зале Дворца искусств «Пионер». Начало заседания в 18 часов. Послушать и обсудить отчет может любой желающий.

С проектом решения Тюменской городской думы «Об исполнении бюджета Тюмени за 2018 год» можно ознакомиться заранее. Он размещен здесь, на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы», подразделе «Финансы», во вкладке «Бюджет города», и на сайте департамента финансов и налоговой политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24