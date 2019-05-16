Погода 15 мая в Тюмени: тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-16T03:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода налаживается. Четверг, 16 мая, в Тюменской области будет теплым и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +13 +18 градусов, юго-восточный, южный ветер 4-9 м/с.

В Тюмени день будет солнечным и ясным, воздух прогреется до +18 градусов, южный ветер до 3,7 м/с, атмосферное давление 762 мм рт ст. В Тобольске и Ишиме тоже солнечно и до +15, в Ялуторовске и Заводоуковске до +17.

Сегодня в мире отмечаются несколько необычных праздников: Международный день мирного сосуществования, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, Международный день света и Международный день биографов.

В народном календаре 16 мая названо Маврой Рассадницей. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить от гусениц и тли. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

ИСТОЧНИК KP.RU