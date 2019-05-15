Тюменские вузы развивают партнёрские отношения с китайскими университетами

15 Май 18:00 2019-05-15T18:00:08+03:00

В Сиане было подписаны новые соглашения о сотрудничестве

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Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет подписали соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами в рамках IV Международного ЭКСПО «Шёлкового пути», который состоялся в Сиане. В торжественной церемонии приняли участие полпред президента в УФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский государственный университет планирует развивать сотрудничество с Сианьским университетом международных исследований, а Тюменский индустриальный институт будет сотрудничать с Сианьским нефтяным и Сианьским транспортным университетами.

Вузы Тюменской области уже длительное время развивают партнёрские отношения с китайскими университетами. По программе международного студенческого обмена в Региональном институте международного сотрудничества и филологическом факультете ТюмГУ китайские студенты изучают русский язык. Несколько лет подряд в Цюйфуском государственном педагогическом университете русскому языку обучали преподаватели с филологического факультета ТюмГУ, а с ноября 2008 года педагог из этого вуза преподаёт на филологическом факультете ТюмГУ.

В Тюменском госуниверситете китайский язык преподаётся с 1997 года на эколого-географическом факультете, в Международном институте финансов, управления и бизнеса, в Институте истории и политических наук. Тюменский индустриальный университет тоже давно имеет крепкие партнерские связи с несколькими китайскими образовательными учреждениями.

Отметим, что в тюменских вузах в 2018/2019 учебном году на очной форме обучается 51 китайски студент. Реализуются совместные научно-образовательные программы и программы «двойных дипломов».

ИСТОЧНИК KP.RU