В Тюменской области реализован масштабный проект «Убедись, что ты здоров!»

15 Май 17:38 2019-05-15T17:38:35+03:00

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Региональная общественная организация «Ассоциация онкологов и радиотерапевтов Тюменкой области» и специалисты «Медицинского города» реализовали проект «Убедись, что ты здоров!», в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, основная цель проекта – содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди жителей региона.

Специалисты рассчитывают на улучшение показателей онкологической помощи, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни в Тюменской области благодаря информированию граждан о современных возможностях диагностики, лечения онкозаболеваний и проведения онко-экспресс-осмотров. Проект поддержан грантом Президентского фонда.

В рамках проекта в 2019 году специалисты посетили 14 предприятий Тюменской области и осмотрели 2705 человек. С подозрением на злокачественное новообразование на дополнительное обследование были отправлены 125 человек, ещё 342 человека направлены к врачу с подозрением на предопухолевые заболевания. Все пациенты с подозрением на заболевания получили от специалистов памятку с подробным описанием того, куда и к кому обратиться.

Граждан осматривали онколог-маммолог, онколог-дерматолог и онколог, который специализируется на заболеваниях органов головы и шеи. Также все желающие смогли пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы. Пациенты, прошедшие обследования, узнали о работе кабинетов раннего выявления заболеваний, важности регулярных профилактических осмотров и о современных возможностях лечения онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU