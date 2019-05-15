INNOWEEK-2019: от инфраструктуры к региональной экосистеме

15 Май 16:26 2019-05-15T16:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Менее недели осталось до открытия III инновационного форума «Неделя инноваций Тюменской области - INNOWEEK-2019». Организатор Форума - Правительство Тюменской области, генеральным партнером мероприятия традиционно выступает компания «Газпром нефть». Уже 22 мая на площадке Тюменского технопарка соберутся ведущие федеральные эксперты в области инноваций и венчурного рынка, чтобы обсудить перспективы отрасли и наметить ключевые направления развития региональных систем поддержки технологических компаний.

На площадке Форума будут работать отраслевые секции по направлениям: искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность. Программа секций ориентирована на потребности как крупных, так и малых и средних предпринимателей. В «Точке кипения» состоится форсайт-сессия «Сквозные технологии – 2035», к участию в которой приглашаются представители IT-сообщества региона.

Гости Форума также смогут посетить выставки инновационных стартапов и технологических проектов школьников и учащихся, и стать свидетелями Битвы стартапов.

Откроет Форум пленарное заседание. По словам модератора дискуссии директора Ассоциации инновационных регионов России Ивана Федотова, сейчас на региональном уровне для развития хайтека важна не только и не столько соответствующая инфраструктура (инкубаторы, фаблабы, акселераторы), сколько доступ к рынкам, создаваемый в том числе крупными компаниями-потенциальными заказчиками.

- В регионах потребуется формирование предпринимательских экосистем, то есть сложившихся сетей взаимодействия малых, средних и крупных компаний, государственных институтов и объектов инфраструктуры, инвесторов, научных и образовательных организаций. Налаженные связи приводят к формированию уникальной среды, создающей благоприятные условия для развития предпринимательства, зачастую с региональными особенностями, своей специализацией, - отметил он.

Участникам, в числе которых директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин, вице-президент Фонда «Сколково» Олег Дубнов, генеральный директор ООО «НЦ ТЕХНОСПАРК» Денис Ковалевич, директор бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Станислав Кречетов, предстоит обсудить вопросы взаимодействия государственных и частных структур, венчурных фондов и предпринимательского сообщества на пути к формированию региональных экосистем развития и поддержки инноваций.

Участие в Форуме бесплатное, регистрация на innoweek.ru

ИСТОЧНИК KP.RU