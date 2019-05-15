В тюменском Дворце бракосочетания прошёл День аиста

15 Май 15:57 2019-05-15T15:57:05+03:00

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В Янтарном зале Дворца бракосочетаний сегодня, 15 мая, состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали малышей и их родителей. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, на праздник были приглашены семьи с детьми, которых зарегистрировали в первый день каждого месяца 2018 года, а также семьи, в которых появились седьмые и последующие малыши.

Председатель комитета загс Ирина Казакевич поприветствовала пришедших и отметила, что семья – основа жизни, а появление детей в семье – самое значимое событие.

- Только в любящих семьях вырастут счастливые и жизнерадостные дети. Дарите им тепло, и пусть в ваших семьях царят мир и согласие, покой, радость и уют. Помогайте детям расти и развиваться. Будьте счастливы! – отметила она.

Для малышей и их родителей прошёл праздничный концерт, в котором приняли участие тюменские артисты. Кроме свидетельств о рождении семьи получили игрушки и небольшие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU