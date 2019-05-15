Тюменец вновь угодил в тюрьму, наплевав на требования после освобождения

15 Май 14:11 2019-05-15T14:11:46+03:00

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Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого тюменца, который признан виновным в уклонении от административного надзора и неоднократном несоблюдении ограничений, установленных судом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина вышел из тюрьмы в июле 2018 года с установленным административным надзором. Его обязали встать на учёт в ОВД и регулярно являться на регистрацию в подразделение полиции, однако мужчина решение суда проигнорировал. Действуя умышленно, мужчина ввёл в заблуждение администрацию колонии о месте жительства после освобождения. Он сообщил придуманный адрес, зная, что по этому адресу он жить не будет, и не встанет на административный учёт.

Во время оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали сотрудники подразделения по осуществлению административного надзора УМВД России по городу Тюмени. Теперь ему предстоит провести 4 месяца в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU