15 Май 13:30 2019-05-15T13:39:26+03:00

Реализация совместного проекта Тюменской области и Китая ожидается во второй половине 2019 года

Стоимость контракта оценивается не менее, чем в 100 млн рублей

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Реализация масштабного совместного проекта между «Тюменским приборостроительным заводом», Международной индустриальной корпорацией «Золотой ореол» и китайской компанией по производству техники для окружающей среды и экономии энергии ожидается во второй половине 2019 года. Об этом рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Антон Комаров. Стоимость контракта оценивается не менее, чем в 100 млн рублей.

По словам Антона Комарова, столь оперативное подписание контракта – это свидетельство высокого потенциала тюменских предприятий и правильно выбранного направления работы с зарубежными рынками.

- Будем продолжать наращивать внешнеторговый оборот – для поддержки предпринимателей у нас есть все необходимые инструменты, включая большой спектр государственных субсидий, - отметил он.

Как отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, по итогам 2018 года отмечается положительная динамика в развитии экспортных отношений с Китаем. Так, внешнеторговый оборот Тюменской области с Поднебесной составил 185,5 млн $ США, из них экспорт – 49,5 млн $ США. Чтобы расширить сотрудничество и увеличить взаимную торговлю, Тюменская область планирует предложить китайским партнёрам совместную реализацию инвестиционных проектов на территории нашего региона.

Напомним, международная выставка «Шелковый путь» проводится с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тысяч зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU