15 Май 12:42 2019-05-15T13:38:57+03:00

Семь инвестиционных проектов рассмотрят на очередном заседании Экспертного совета Фото: Татьяна Коркина

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На площадке «Инвестиционного агентства Тюменской области» завтра, 16 мая, состоится очередное заседание Экспертного совета. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, здесь рассмотрят 7 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 128,85 млн рублей и 43-мя новыми рабочими местами.

В заседании Экспертного совета примут участие 7 субъектов предпринимательства из Тюменского, Уватского муниципальных районов, Тобольска и Тюмени. В состав Экспертного совета войдут представители «Инвестиционного агентства Тюменской области», органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, общественных и кредитных организаций.

Основная задача Экспертного совета – обеспечение принципа открытости и объективности государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых Инвестиционным агентством.

Напомним, предыдущее заседание Экспертного совета прошло площадке «Инвестиционного агентства Тюменской области» 20 марта. Здесь рассмотрели 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 540,76 млн рублей. Одним из проектов, получивших государственную поддержку, «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК) компании «Фратрил». Разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Технология предусматривает переработку вторичного сырья, песка и введение в состав отходов древесины (опилок).

ИСТОЧНИК KP.RU