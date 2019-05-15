2019-05-15T12:18:51+03:00
Происшествия

В Тюмени бизнес-квартет обсустроил самодельную АЗС и сливал нефтепродукты в землю

Мужчин устроили нелегальный «придорожный бизнес»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской областиФото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте 40, 44, 42 и 37-ми лет, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору, и в загрязнении земли вредными продуктами хоздеятельности из-за нарушения правил обращения с химическими веществами.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, в октябре прошлого года следователи, полицейские и сотрудники Управления экономической безопасности пресекли деятельность мужчин, которые производили, хранили и сбывали нефтепродукты на «кустарной» автозаправке.

Следователи выяснили, что обвиняемые обустроили самодельную АЗС на 11 км Ялуторовского тракта. Там они организовали «придорожный бизнес», где производили и сбывали некачественные нефтепродукты. Кроме того, временами они сливали их в землю, причиняя вред окружающей среде.

Дело направлено прокурору, чтоб тот утвердил обвинительное заключение. Затем дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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