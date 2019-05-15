«Первый Тюменский промышленный форум» поможет предпринимателям найти новые идеи

15 Май 12:07 2019-05-15T12:07:41+03:00

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«Первый Тюменский промышленный форум» состоится в Тюменском технопарке 27 мая. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, его основные задачи: показать возможности промышленного сектора с позиции малых, средних и крупных промышленных предприятий, сформировать предложения по развитию промышленности региона и помочь промышленникам найти идеи, новые рынки сбыта и партнеров.

В рамках Форума пройдёт пленарная сессия «Развитие промышленного потенциала Тюменской области», на которой спикеры обсудят механизмы государственной поддержки, вопросы импортозамещения, экспорта, производительности труда, модернизации производства, внедрения IT-технологий и межрегиональные кооперации.

На секции «Локомотивы роста» средние и крупные производственные компании поделятся своим опытом, расскажут о возможностях масштабирования и использовании механизмов и инструментов государственной поддержки. Здесь же презентуют новые крупные промышленные бизнес-проекты.

На секции «Управление конкурентоспособностью» участники сессии обсудят внедрение цифровых технологий, внедрение программы бережливого производства в Тюменской области. Также здесь презентуют национальный проект «Повышение производительности труда». Молодые промышленники посетят одноимённую секцию и расскажут о возможностях производственной сферы.

Также в рамках форума пройдёт Ярмарка инвестиций, настольная бизнес-игра «Ты-предприниматель» и стратегическая сессия «Развитие промышленного потенциала Тюменской области».

Организаторам мероприятия выступили Правительство Тюменской области, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ИСТОЧНИК KP.RU