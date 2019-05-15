В Тюмени задержали женщину на сносях, которая воспользовалась чужой банковской картой

15 Май 11:42 2019-05-15T11:42:57+03:00

Теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Ростова, которая подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в январе в полицию поступило заявление от тюменки. Женщина рассказала, что у неё украли кошелёк с банковской картой, после чего у неё со счёта сняли 19 тысяч рублей.

Стражи правопорядка провели все необходимые мероприятия, опросили потерпевшую и свидетелей, проанализировали банковские операции и просмотрели камеры видеонаблюдения. После чего на подозреваемую была составлена ориентировка, однако по горячим следам задержать её не удалось.

Накануне злоумышленницу всё-таки задержали – на железнодорожной станции в Курганской области. Женщина зимой приезжала в Тюмень, стащила карту и покинула города. В течение нескольких месяцев 25-летняя подозреваемая находилась в Кургане, а затем решила поехать в Ростов, чтобы спокойно родить ребёнка у родителей. Правда, планам женщины, находящейся на 9-м месяце беременности, не суждено было сбыться – её задержали.

Теперь женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU