Врачи тюменской скорой помогли таксисту, которого жестоко избили об асфальт

15 Май 10:33 2019-05-15T10:33:07+03:00

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Машина с оторванным колесом, съехавшая в кювет на ул. Дружбы их, привлекла внимание бригады скорой помощи №126. Как сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи, фельдшеры возвращались на подстанцию, но остановились, чтобы выяснить, нужна ли кому помощь после ДТП.

Оказалось, что около машины подрались двое мужчин. Один из них бил другого об асфальт, но громкий сигнал автомобиля спугнул нападавшего: тот попытался сбежать, однако водитель скорой помощи его настиг. Потерпевший же сообщил, что он – таксист, и на него было совершено нападение. Пока фельдшеры осматривали пострадавшего, водитель скорой нагнал нападавшего и объяснил ему, что убегать не нужно. Удивительно, но тот остановился и выполнил всё, что велел ему водитель.

Медики связались со старшим врачом, рассказали о потасовке, и к ним сразу направили полицию. Что между ними было – бригада скорой выяснять не стала. Фельдшеры осмотрели обоих мужчин, оказали им помощь и дали воды, чтобы те умылись. Одного забрала полиция, а второго с подозрением на сотрясение мозга доставили в ОКБ №2. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU