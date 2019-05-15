Александр Моор поздравил тюменцев с Международным днём семьи
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Международным днём семьи, который отмечают во всём мире сегодня, 15 мая. В своём поздравлении глава региона отметил, что крепкие, любящие семьи – это опора в жизни и надёжный тыл, а дети в них вырастают счастливыми, трудолюбивыми и уверенными в себе.
- Международный день семьи утверждает вечные ценности – любовь, преданность, взаимную поддержку, заботу о детях и уважение старших. Важно, что прочные семейные традиции способствуют сохранению связи поколений. В Тюменской области предпринимаются серьезные шаги для обеспечения благополучия семей. Строятся детские сады, школы, жилье, совершенствуется система здравоохранения, создаются условия для семейного отдыха, занятий творчеством и спортом, - отметил Александр Моор в поздравлении.
Особую благодарность глава региона выразил многодетным семьям и семьям с приёмными детьми. По словам губернатора, душевная щедрость и теплота, забота и терпение заслуживают искреннего признания и уважения.
Александр Моор пожелал всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, любви и мира.
ИСТОЧНИК KP.RU