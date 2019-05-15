«Дети достали»: тюменец резал себе вены и пытался спрыгнуть с 10 этажа

15 Май 09:45 2019-05-15T10:57:07+03:00

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На улице Максима Горького в Тюмени вчера, 14 мая, горожане заметили мужчину, который стоял на карнизе балкона на 10 этаже.

Очевидцы сообщили, что 30-летний молодой человек пытался прыгнуть, а до этого резал себе вены кухонным ножом. На карнизе он простоял почти час, после чего спасатели и полицейские помогли проникнуть в квартиру и снять его с карниза. По словам свидетелей, мужчина говорил, что его «дети достали».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил 14 мая в 17.31, на месте происшествия бригада медиков была в 17.49. Дежурство продлилось до 18.33, затем его доставили в ОКБ№2 для дальнейшего осмотра.

Мужчине оказали помощь после резаных ран плеча и бедра, а затем отправили на амбулаторное лечение, сообщает "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU