2019-05-15T09:21:53+03:00
Общество

Тюменка не доехала до перинатального центра 10 метров и родила второго ребёнка прямо на газоне

Сейчас мама с малышом находятся в послеродовом отделении
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://www.instagram.com/perinatal_tyumen/Фото: https://www.instagram.com/perinatal_tyumen/
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В Тюмени возле перинатального центра прошли необычные роды. Малыш появился на свет прямо на газоне возле медицинского учреждения.

По словам представителей учреждения, которые поделились историей в социальных сетях, около 21 часа женщина почувствовала схватки. Вместе с подругой, которую она дождалась, они поехали в перинатальный центр на автомобиле, однако не доехали до приёмного отделения всего десять метров.

Девушки выпрыгнули на свежий зелёный газон, где сын одной из них и родился.

- Нашим оперативно примчавшимся врачам осталось только перерезать пуповину, мама с малышом все сделали самостоятельно и очень быстро, – рассказали сотрудники центра.

Сейчас мама с малышом находятся в послеродовом отделении. Это второй ребёнок в семье: два года назад у неё родился богатырь весом 4650 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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